Удар по мосту в Чонгаре нанесли ракетами Storm Shadow

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Удар по мосту в Чонгаре Херсонской области нанесли ракетами высокой дальности Storm Shadow, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, соответствующая маркировка есть на фрагменте, обнаруженном на месте происшествия.

В частности, на осколках деталей ракет заметили маркировку производителя MBDA France. Речь идет о производителе франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow, выпуск которых налажен на этом предприятии с 2003 года.

Ранее сообщалось, что украинские войска совершили обстрел мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом в районе села Чонгар. Предварительно, ВСУ использовали английские ракеты высокой дальности Storm Shadow.

На мостах было повреждено дорожное покрытие, однако жертв среди людей нет. Сальдо пообещал, что проезд машин по мостам будет восстановлен в самом скором времени. На данный момент было временно организовано движение авто по резервному маршруту.

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