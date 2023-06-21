Житель Подмосковья зарезал сожительницу и спрятал ее труп в колодце

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В Солнечногорске Московской области 39-летний мужчина зарезал свою сожительницу и, чтобы скрыть следы своего преступления, спрятал тело погибшей женщины в колодце. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по региону.

Как уточнили в ведомстве, погибшей было 49 лет. В отношении задержанного преступника возбудили уголовное дело, в ходе допроса он признался в содеянном.

По информации следствия, в феврале 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своей сожительнице удар ножом в область шеи. От полученных ран она скончалась на месте.

Желая скрыть следы убийства, обвиняемый перенес тело в колодец, припорошил его снегом и накрыл железными ставнями, а позже закидал бытовым мусором.

Ранее сообщалось, что мужчина напал с ножом на свою супругу и дочь на улице Южнобутовской в Москве, после чего выпал с 6-го этажа дома. Женщина и ее дочь смогли выбежать из квартиры на лестничную площадку, отмечалось, что их жизни ничего не угрожает.

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