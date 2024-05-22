Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 07:45

Происшествия

Новости регионов: трубопровод прорвало во дворе в Хабаровске

Новости регионов: трубопровод прорвало во дворе в Хабаровске

Новости мира: ошибка автопилота автомобиля Tesla могла стать причиной ДТП в США

Уголовное дело возбудили из-за стрельбы на юге Москвы

Новости регионов: два теплохода затонули на реке Лене в Якутии

Два человека пострадали в ходе стрельбы на юге Москвы

Самолет с телами президента и главы МИД Ирана приземлился в Тегеране

"Безопасный город": число краж в Москве сократилось в 30 раз с 2010 года

"Безопасный город": спасатели поймали змею в Бабушкинском районе столицы

"Безопасный город": лось стал причиной ДТП на Дмитровском шоссе

"Безопасный город": полицейские задержали грабителя на Юго-Востоке Москвы

В Хабаровске в одном из дворов на Индустриальной улице во время гидравлических испытаний прорвало трубопровод. Струя холодной воды достигала высоты в три этажа. Неисправную трубу уже начали менять на новую.

Тем временем в Амурской области на месте пожара в микрорайоне Дубовка образовался высокий огненный вихрь. По словам спасателей, редкое явление произошло на фоне лесных пожаров и сильного ветра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыпожарвидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика