Новости регионов: трубопровод прорвало во дворе в Хабаровске

В Хабаровске в одном из дворов на Индустриальной улице во время гидравлических испытаний прорвало трубопровод. Струя холодной воды достигала высоты в три этажа. Неисправную трубу уже начали менять на новую.

Тем временем в Амурской области на месте пожара в микрорайоне Дубовка образовался высокий огненный вихрь. По словам спасателей, редкое явление произошло на фоне лесных пожаров и сильного ветра.

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