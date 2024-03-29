Новости регионов: авария на теплосети произошла в Новосибирске

В Новосибирске четыре многоквартирных дома остались без горячей воды и отопления из-за прорыва теплосети на улице Лескова. Кипяток затопил большую площадь. Ремонтные работы планируют завершить к вечеру 29 марта.

Тем временем в Приморском крае две деревни оказались отрезаны от большой земли. Старый мост снесли, новый еще не построили, а объездную дорогу за ночь размыло паводком. Теперь жители Васильевки и Кирилловки просят власти как можно быстрее построить переправу, так как в деревнях нет ни аптеки, ни магазина, ни экстренных служб.

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