Следователи задержали заместителя главы парка "Патриот" Виталия Мелимука. Его обвиняют в получении взятки в размере 18 миллионов рублей.

По материалам дела, в декабре прошлого года госзаказчик заключил контракты с компанией "Гермес" на комплексное обслуживание зданий и территорий парка "Патриот" в Московской области и его филиала в Кронштадте.

Работы оценили в 1,5 миллиарда рублей. В апреле Мелимук получил взятку от генерального директора "Гермеса" за общее покровительство и содействие в заключении контрактов.

