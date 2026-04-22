22 апреля, 09:15
Автомобиль пробил ограждение и упал в Обводный канал в Санкт-Петербурге
В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга легковой автомобиль пробил ограждение и упал в Обводный канал. ДТП произошло на Лермонтовском проспекте у дома 54.
Спасатели оперативно извлекли машину из воды с помощью автокрана поисково-спасательной службы. Двоих мужчин госпитализировали. К ликвидации происшествия привлекались 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.
