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22 апреля, 07:45

Происшествия

Новости регионов: 3 тыс человек эвакуировали в Тюменской области из-за паводка

Новости регионов: 3 тыс человек эвакуировали в Тюменской области из-за паводка

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В Тюменской области из-за паводка эвакуировали более трех тысяч человек. Около 500 человек находятся в пунктах временном размещения. Как сообщили в региональном МЧС, в зоне подтопления оказались 17 поселков и 4 СНТ. Спасатели круглосуточно следят за развитием ситуации.

В Петербурге, в округе Академическое, в честь дня местного самоуправления устроили рыцарский турнир. Для гостей фестиваля "Княжий стан" открыли множество исторических интерактивных площадок. Взрослые и дети могли надеть кольчугу и сфотографироваться с мечом и щитом в руках или даже принять участие в турнире.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Паводки в России
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