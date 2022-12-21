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Машинист поезда предотвратил столкновение с застрявшим грузовиком на переезде в Дмитрове

Машинист поезда предотвратил столкновение с застрявшим грузовиком на переезде в Дмитрове

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В подмосковном Дмитрове электричка едва не снесла грузовик, застрявший на путях. Трагедии удалось избежать благодаря машинисту. Он успел затормозить буквально в 15 сантиметрах от кабины большегруза. В это же время его помощник выводил пассажиров из первых двух вагонов, опасаясь столкновения.

Уже известно, почему грузовик не смог преодолеть переезд. Он шел на подъем, когда его занесло на путях. Хвостовая часть с прицепом съехала в кювет, а передняя застряла на рельсах. Тогда водитель включил аварийную сигнализацию, чтобы привлечь внимание бригады приближающегося поезда. Его заметили буквально за 170 метров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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