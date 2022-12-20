Беспилотник атаковал территорию РЭС в Трубчевском районе Брянской области – губернатор

Фото: телеграм-канал Mash

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник атаковал территорию РЭС в Трубчевском районе. О случившемся он рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"В результате атаки беспилотника на территории РЭС в Трубчевском районе есть разрушения административного здания и автомобиля. Пострадавших нет", – говорится в его публикации.

Губернатор отметил, что в настоящее время на месте происшествия работают спецслужбы.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли Суземский район Брянской области. Глава региона рассказал, что в результате атаки частично нарушено электроснабжение, однако никто из людей не пострадал.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах со стороны Украины

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