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В Германии сгорел отель, где жили беженцы из Украины

В Германии сгорел отель, где жили беженцы из Украины

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В Германии сгорел отель, в котором жили украинские беженцы. Полиция подозревает, что огонь появился не просто так, заявило издание Spiegel.

Пожар случился в городке Грос-Штремкендорф, расположенном в земле Мекленбург – Передняя Померания. Здание выгорело почти полностью, но 14 беженцам и персоналу удалось спастись. В полиции в качестве основной версии рассматривает поджог.

Незадолго до пожара сотрудники полиции уже приезжали туда по звонку владельцев гостиницы. Дело в том, что кто-то нарисовал свастику на табличке с названием отеля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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