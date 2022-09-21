ДТП с участием самосвала и автобуса произошло на Алтуфьевском шоссе

Крупная авария произошла на Алтуфьевском шоссе в районе дома 22. Самосвал подрезал рейсовый автобус, который ехал по выделенной полосе.

Они не столкнулись, однако автобусу пришлось резко затормозить. В результате пострадала женщина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

