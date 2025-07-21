Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 17:30

Происшествия

Новости регионов: хлопок произошел в жилом доме в Новороссийске

Новости регионов: хлопок произошел в жилом доме в Новороссийске

Мост обрушился под Истрой из-за дождей

Два моста обрушились в Подмосковье из-за дождя

В Мосавтодоре рассказали о работах на месте обрушившегося моста в Наро-Фоминском районе

Новости мира: фестиваль факелов прошел в китайской провинции Сычуань

Более сотни человек остались без выезда из-за обрушения моста в Подмосковье

Собянин: ПВО Минобороны сбили беспилотник на Москву

В Наро-Фоминском районе начали разбирать обрушившийся мост

Новости мира: площадь природного пожара превысила 38 тыс гектаров в США

Мост в Наро-Фоминском районе разрушился после сильных дождей

Хлопок произошел в Новороссийске в жилом доме. По данным МЧС, горят три квартиры. Огнем охвачено 300 квадратных метров, 25 человек эвакуировали. Пострадавших и погибших нет. Пожар тушат 20 человек и 8 единиц техники.

Почти в 7 раз выросла площадь лесных пожаров в Бурятии за выходные, 19 и 20 июля. Огнем охвачено почти 150 гектаров. Специалисты тушат 12 очагов в 7 районах. Угрозы населенным пунктам нет. Всего в борьбе с пожарами задействовано более 200 человек и свыше 50 единиц техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика