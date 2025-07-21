Новости регионов: хлопок произошел в жилом доме в Новороссийске

Хлопок произошел в Новороссийске в жилом доме. По данным МЧС, горят три квартиры. Огнем охвачено 300 квадратных метров, 25 человек эвакуировали. Пострадавших и погибших нет. Пожар тушат 20 человек и 8 единиц техники.

Почти в 7 раз выросла площадь лесных пожаров в Бурятии за выходные, 19 и 20 июля. Огнем охвачено почти 150 гектаров. Специалисты тушат 12 очагов в 7 районах. Угрозы населенным пунктам нет. Всего в борьбе с пожарами задействовано более 200 человек и свыше 50 единиц техники.

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