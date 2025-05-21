Новости регионов: взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ставрополе

Взрыв бытового газа произошел в жилом многоэтажном доме на улице Тухачевского в Ставрополе. На месте работают экстренные службы. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко. После хлопка в одной из квартир начался пожар, к этой минуте его уже потушили. В результате ЧП пострадала женщина – ее госпитализировали. Дом отключили от коммуникаций на время выяснения обстоятельств происшествия.

Между тем в Хабаровске на городской набережной развернули 300-метровую георгиевскую ленту. Акцию провели в день окончания российско-китайского форума, который стал местом общения ребят из молодежных общественных организаций, обмена опытом и новых планов по сотрудничеству между Хабаровским краем и КНР.

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