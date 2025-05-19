Новости регионов: огонь подобрался к поселкам Атамановка и Песчанка в Забайкалье

Лесной пожар угрожает забайкальским населенным пунктам Атамановка и Песчанка около Читы, сообщили в МЧС. Для борьбы с огнем рассредоточена группировка пожарных из 60 человек, а также 50 спасателей аэромобильной группировки из Хабаровска. Для тушения на место вылетели самолет Бе-200 и вертолет Ми-8. В настоящее время пожар бушует на 25 гектарах.

Жительница Красноярского края после уговоров мошенников пришла на автозаправку с муляжом гранаты. Там она начала угрожать продавцу, чтобы та отдала ей деньги из кассы. В итоге девушку задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж группой лиц по предварительному сговору, сообщили в полиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.