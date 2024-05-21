Новости мира: самолет с телом Эбрахима Раиси прибыл в Тегеран

В Тегеране приземлился самолет с телами погибших в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел страны Хосейна Амира Абдоллахияна. Их привезли бортом номер один. Встречали самолет рота почетного караула и делегация министров.

Между тем Совет безопасности ООН не принял резолюцию России о предотвращении гонки вооружений в космосе. "За" проголосовали представители семи стран, включая РФ и Китай. Резолюция предполагает многосторонние соглашения, которые запрещают размещать в космосе любое вооружение и применять силу.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.