21 мая, 17:30Происшествия
Новости мира: самолет с телом Эбрахима Раиси прибыл в Тегеран
В Тегеране приземлился самолет с телами погибших в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел страны Хосейна Амира Абдоллахияна. Их привезли бортом номер один. Встречали самолет рота почетного караула и делегация министров.
Между тем Совет безопасности ООН не принял резолюцию России о предотвращении гонки вооружений в космосе. "За" проголосовали представители семи стран, включая РФ и Китай. Резолюция предполагает многосторонние соглашения, которые запрещают размещать в космосе любое вооружение и применять силу.
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