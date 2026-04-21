Число погибших при ДТП на Садовом кольце в Москве выросло до 2 человек

Число погибших при ДТП с несколькими автомобилями на Садовом кольце в Москве выросло до 2 человек, сообщает столичная прокуратура. Водитель электровелосипеда погиб на месте, женщина-пассажир иномарки скончалась в больнице.

Предварительно, водитель BMW совершила наезд на электровелосипедиста, после чего врезалась в такси. От удара иномарку отбросило на место ремонтных работ, при этом она столкнулась еще с несколькими автомобилями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.