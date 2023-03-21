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В Ярославской области возобновили поиски пропавших без вести людей на Волге

В Ярославской области возобновили поиски пропавших без вести людей на Волге

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Водолазы возобновили поиски на Волге, где под лед провалился один из основателей группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов. Его тело уже нашли и опознали.

Трагедия произошла в Ярославской области в ночь на 20 марта. Свиргунов и его друзья переходили реку по льду, но неожиданно лед треснул и молодые люди упали в воду.

Только двоим удалось выбраться, но мужчина позже скончался в машине скорой помощи. Еще трое числились пропавшими без вести. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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