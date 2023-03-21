12:45Происшествия
В Ярославской области возобновили поиски пропавших без вести людей на Волге
Водолазы возобновили поиски на Волге, где под лед провалился один из основателей группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов. Его тело уже нашли и опознали.
Трагедия произошла в Ярославской области в ночь на 20 марта. Свиргунов и его друзья переходили реку по льду, но неожиданно лед треснул и молодые люди упали в воду.
Только двоим удалось выбраться, но мужчина позже скончался в машине скорой помощи. Еще трое числились пропавшими без вести. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.