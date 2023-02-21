Около 90 афтершоков последовало после нового землетрясения на юге Турции. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС.

Подземные толчки магнитудой 6,4 произошли на юге страны вечером 20 февраля. По данным на 21 февраля, в результате нового землетрясения шесть человек погибли, 294 получили ранения. О последствиях нового землетрясения – в эфире телеканала Москва 24.