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Около 90 афтершоков последовало после нового землетрясения на юге Турции
Около 90 афтершоков последовало после нового землетрясения на юге Турции. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС.
Подземные толчки магнитудой 6,4 произошли на юге страны вечером 20 февраля. По данным на 21 февраля, в результате нового землетрясения шесть человек погибли, 294 получили ранения. О последствиях нового землетрясения – в эфире телеканала Москва 24.