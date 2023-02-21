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В мире

Около 90 афтершоков последовало после нового землетрясения на юге Турции

Около 90 афтершоков последовало после нового землетрясения на юге Турции

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Новые землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 зафиксированы в турецкой провинции Хатай

Три человека погибли в результате землетрясений в турецкой провинции Хатай

Около 90 афтершоков последовало после нового землетрясения на юге Турции. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС.

Подземные толчки магнитудой 6,4 произошли на юге страны вечером 20 февраля. По данным на 21 февраля, в результате нового землетрясения шесть человек погибли, 294 получили ранения. О последствиях нового землетрясения – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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