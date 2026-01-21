Форма поиска по сайту

21 января, 15:15

Происшествия

Двух пострадавших вытащили из-под завалов обрушившегося торгового центра в Новосибирске

Юрист прокомментировала ситуацию с рейдерским захватом гаражного комплекса в Куркине

Фура загорелась на внешней стороне 36-го километра МКАД

Пожар произошел на Алтуфьевском шоссе

Крыша торгового центра рухнула в Новосибирске

Застрявшие на вулкане в Антарктиде российские альпинисты успешно спустились

Жители Куркина пожаловались на неизвестных, которые захватили гаражный комплекс

Москвичи сообщили о рейдерском захвате гаражного комплекса в Куркине

Женщина украла снегоуборочную машину в Москве

Авария произошла на 55-м км МКАД

В Новосибирске из-под завалов обрушившегося торгового центра вытащили двух пострадавших женщин. Одну из них спустили на землю в ковше и передали врачам.

Под обломками также может находиться мужчина, его продолжают искать. Спасатели объявили минуты тишины при разборе завалов.

На месте работают кинологи. Чтобы сдвигать крупные плиты, используют подъемный кран. По данным МЧС, предварительная площадь обрушения составила 600 квадратных метров. Причины произошедшего выясняют. По некоторым данным, конструкция не выдержала тяжести снега. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиярегионывидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

