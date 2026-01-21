Двух пострадавших вытащили из-под завалов обрушившегося торгового центра в Новосибирске

В Новосибирске из-под завалов обрушившегося торгового центра вытащили двух пострадавших женщин. Одну из них спустили на землю в ковше и передали врачам.

Под обломками также может находиться мужчина, его продолжают искать. Спасатели объявили минуты тишины при разборе завалов.

На месте работают кинологи. Чтобы сдвигать крупные плиты, используют подъемный кран. По данным МЧС, предварительная площадь обрушения составила 600 квадратных метров. Причины произошедшего выясняют. По некоторым данным, конструкция не выдержала тяжести снега. Возбуждено уголовное дело.

