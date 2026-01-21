Форма поиска по сайту

21 января, 14:30

Происшествия

Застрявшие на вулкане в Антарктиде российские альпинисты успешно спустились

Российские альпинисты, совершавшие восхождение на вулкан Сидлей в Антарктиде, благополучно спустились. Об успешном завершении этапа экспедиции сообщил гид проекта Александр Дорожуков.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что группа оказалась заблокирована на склоне. Сейчас все находятся в базовом лагере и готовятся вылететь в административный центр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиятуризмвидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

