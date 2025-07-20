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20 июля, 12:15

Происшествия

Новости регионов: пять сильных землетрясений произошли на Камчатке

Новости регионов: пять сильных землетрясений произошли на Камчатке

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Сразу пять сильных землетрясений произошли утром 20 июля на Камчатке. Магнитуда достигала 7,5. Эпицентр находился в море, недалеко от Петропавловска-Камчатского. Толчки ощущались сильные, трясло без перерыва около 1 минуты. Объявлена угроза цунами. Информация о последствиях пока уточняется. МЧС обследует соцучереждения на предмет повреждений.

В Благовещенске устраняют последствия пришедшего в город циклона. Там произошел потоп после мощного тропического ливня. По улицам бежали ручьи, которые превращались в озера во дворах. Теперь коммунальщики бросили все силы на откачку. Для этого выделено 11 вакуумных машин. О пострадавших не сообщается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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