Новости регионов: ливни с градом и ветром обрушились на Татарстан

Ливни с градом и ветром, порывы которого достигали 23 метров в секунду, обрушились на Татарстан. После сильных дождей в Казани затопило несколько улиц. Не работают светофоры, а также встали трамваи. В некоторых районах города подтоплены частные дома. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Согласно прогнозу, осадки не прекратятся вплоть до 22 мая.

Для тушения пожаров в Забайкалье перебрасывают дополнительные силы из соседних регионов. Пока только от "Авиалесоохраны" на тушении задействованы более 1 000 парашютистов и десантников. Всего в регионе работают 1 700 человек и почти 200 единиц техники. Общая площадь природных пожаров в регионе приближается к 60 тысячам гектаров.

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