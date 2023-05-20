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20 мая, 23:30

Происшествия

Усиленный рейд по выявлению нетрезвых водителей стартовал в Москве

Усиленный рейд по выявлению нетрезвых водителей стартовал в Москве

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Усиленный рейд по выявлению нетрезвых водителей проходит в Москве. Как говорят автоинспекторы, их задача – не в том, чтобы поймать как можно больше нарушителей.

Такие рейды носят профилактический характер – для снижения количества так называемых "пьяных" аварий. Именно поэтому о подобных проверках объявляют заранее – чтобы нетрезвые люди не садились за руль. И обычно рейды проходят в выходные. Нынешний рейд продлится до конца воскресенья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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