Усиленный рейд по выявлению нетрезвых водителей стартовал в Москве

Усиленный рейд по выявлению нетрезвых водителей проходит в Москве. Как говорят автоинспекторы, их задача – не в том, чтобы поймать как можно больше нарушителей.

Такие рейды носят профилактический характер – для снижения количества так называемых "пьяных" аварий. Именно поэтому о подобных проверках объявляют заранее – чтобы нетрезвые люди не садились за руль. И обычно рейды проходят в выходные. Нынешний рейд продлится до конца воскресенья.



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