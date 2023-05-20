20 мая, 23:30Происшествия
Усиленный рейд по выявлению нетрезвых водителей стартовал в Москве
Усиленный рейд по выявлению нетрезвых водителей проходит в Москве. Как говорят автоинспекторы, их задача – не в том, чтобы поймать как можно больше нарушителей.
Такие рейды носят профилактический характер – для снижения количества так называемых "пьяных" аварий. Именно поэтому о подобных проверках объявляют заранее – чтобы нетрезвые люди не садились за руль. И обычно рейды проходят в выходные. Нынешний рейд продлится до конца воскресенья.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.