Губернатор Севастополя опроверг информацию о взрывах в районе аэродрома

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Сообщения о взрывах на аэродроме Севастополя не соответствуют действительности, написал в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Никакого взрыва конечно не было. В последние сутки в Севастополе были только учебные стрельбы спецслужб и плановое уничтожение авиабомбы времен ВОВ", – сообщил Развожаев.

Он отметил, что украинские ресурсы работают по принципу "взрыва может и не быть, но придумать о нем надо обязательно".

Ранее Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе тренировкой расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Вместе с этим губернатор заявил, что в городе сейчас спокойная обстановка.

Развожаев также предупреждал местных жителей о громких звуках 14 мая. Тогда они были связаны с тренировочными мероприятиями Черноморского флота.