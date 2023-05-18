Развожаев объяснил причину громких звуков в Севастополе

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Громкие звуки в Севастополе возникли из-за тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

"Громкие звуки в городе – это флот проводит на Северном молу тренировки расчетов ППДО, включающие в себя проведение учебных стрельб", – заявил он.

Вместе с этим Развожаев успокоил, что в Севастополе сейчас спокойная обстановка.

14 мая губернатор города также предупреждал местных жителей о громких звуках. Они также были связаны с тренировочными мероприятиями Черноморского флота.

На тот момент боевые расчеты тренировались на Северном молу и в Стрелецкой бухте. В городе также было все спокойно.