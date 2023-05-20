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20 мая, 23:00

Происшествия

"Рейд 112": "Дэу Нексиа" врезалась у ограждение на улице Головачева

"Рейд 112": "Дэу Нексиа" врезалась у ограждение на улице Головачева

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"Дэу Нексиа" врезалась у ограждение на улице Головачева в районе дома 27. От удара машина загорелась. В салоне автомобиля находились трое пассажиров. Один из них, а также водитель пострадали. Им была оказана первая помощь медиками. С ушибом грудной клетки у водителя и переломом ноги у пассажирки они были доставлены в больницу.

Пожар произошел в квартире по адресу улица Большая Почтовая, дом 18/20, строение 15. На место происшествия прибыли несколько расчетов пожарно-спасательного гарнизона столицы и медики. Жильцов эвакуировали. С огнем удалось справиться за считанные минуты. После тушения было обнаружено тело женщины. По словам соседей, у женщины накануне были гости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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