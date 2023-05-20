20 мая, 22:32Происшествия
Количество пострадавших при взрыве под Первомайском в ЛНР выросло до пяти человек
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Число пострадавших при взрыве неизвестного устройства ВСУ в воздухе в Луганской Народной республике увеличилось до пяти человек. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства ЛНР со ссылкой на министра здравоохранения республики Наталию Пащенко.
Взрыв случился в населенном пункте Калиново-Борщеватое под городом Первомайск в ЛНР.
Как уточнила Пащенко, ранения получили, в частности, три члена одной семьи.
Ранее было известно о двух погибших и двух пострадавших.
Кроме того, власти Запорожской области сообщили об отражении атаки ВСУ на Токмак. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, российские ПВО успешно перехватили удар.
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