Количество пострадавших при взрыве под Первомайском в ЛНР выросло до пяти человек

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Число пострадавших при взрыве неизвестного устройства ВСУ в воздухе в Луганской Народной республике увеличилось до пяти человек. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства ЛНР со ссылкой на министра здравоохранения республики Наталию Пащенко.

Взрыв случился в населенном пункте Калиново-Борщеватое под городом Первомайск в ЛНР.

Как уточнила Пащенко, ранения получили, в частности, три члена одной семьи.

Ранее было известно о двух погибших и двух пострадавших.

Кроме того, власти Запорожской области сообщили об отражении атаки ВСУ на Токмак. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, российские ПВО успешно перехватили удар.