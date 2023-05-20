Истребитель-бомбардировщик F-18 ВВС Испании разбился на территории военной базы в Сарагосе. Авария произошла во время показательного полета. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на источники в гражданской гвардии.

Видео с моментом крушения выложили в Сеть очевидцы. Истребитель упал на землю и взорвался. По какой причине самолет потерпел крушение пока не ясно. Пилот успел катапультироваться, он доставлен в больницу.

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