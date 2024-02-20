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20 февраля, 20:00

Происшествия

Новости регионов: трехлетний ребенок самостоятельно ушел из детского сада в Щелкове

Новости регионов: трехлетний ребенок самостоятельно ушел из детского сада в Щелкове

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Правоохранительные органы Подмосковья начали проверку появившейся в СМИ информации о том, что трехлетняя девочка одна ушла домой из детского сада в Щелкове. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел накануне около 16:00. Девочка оделась и вышла на улицу, дойдя до железнодорожных путей. Как передают источники, дверь в детский сад была сломана, ее подпирали дощечкой, поэтому ребенок смог самостоятельно выйти на улицу. Ушедшую девочку случайно увидела соседка. Она же и отвела ребенка домой.

В Стерлитамаке поезд снес машину скорой помощи. Реанимобиль проехал на красный свет на регулируемом железнодорожном переезде. Машинисты применили экстренное торможение, но аварии избежать не удалось – тепловоз протаранил автомобиль скорой. Водителя и двух фельдшеров госпитализировали, но пациента, которого везли в больницу, спасти не смогли.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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