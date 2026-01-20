Напавшего на ребенка в Шереметьево мужчину могут направить на принудительное лечение

Мужчину, который напал на ребенка в аэропорту Шереметьево, могут направить на принудительное лечение. Экспертизы показали, что он не осознавал опасности своих действий. Употребление запрещенных веществ усугубило состояние. Об этом сообщили в Следственном комитете по Московской области.

В июне 2025 года в зоне выдачи багажа обвиняемый схватил мальчика, которых стоял рядом с ним, и с силой бросил об пол. Ребенка с множественными травмами увезли в больницу.

