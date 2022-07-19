Пожар в жилом доме в Солнцеве ликвидирован

Серьезный пожар в районе Солнцево потушен. На Производственной улице загорелась квартира в многоэтажном доме.

На кадрах видно, как из окна валил густой дым. От него пострадали квартиры на верхних этажах. На место ЧП приехали экстренные службы. Там работали как минимум три пожарных расчета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.