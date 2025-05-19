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19 мая, 15:15

Происшествия

На Ленинградском шоссе затруднено движение из-за ДТП с грузовиком

На Ленинградском шоссе затруднено движение из-за ДТП с грузовиком

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Движение на Ленинградском шоссе по направлению в область затруднено. На повороте на Пулковскую улицу произошло столкновение грузовика и легковой машины. По последним данным, транспорт уже оттащили к обочине, на месте работают сотрудники полиции.

Информации о пострадавших нет. Автомобилистам рекомендуется искать пути объезда, так как движение затруднено до остановки общественного транспорта "Театральный зал Лебедь".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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