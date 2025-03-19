Новости регионов: массовая авария произошла в Северодвинске

Массовая авария произошла в Северодвинске. Из-за непогоды там столкнулись больше 15 автомобилей. Однако, согласно сообщениям очевидцев, машин может быть намного больше. Сначала столкнулись три автомобиля, но из-за плохой видимости другие не успевали затормозить.

В Екатеринбурге рухнул этаж строящегося банного комплекса. Местные жители пожаловались, что с утра их напугал сильный грохот. Информации о пострадавших нет.

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