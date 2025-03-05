В Нагатинском Затоне мужчина сел рыбачить на растрескавшемся льду

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает события города глазами телезрителей.

В Нагатинском Затоне появился настоящий экстремал от зимней рыбалки. На кадрах, которые прислала телезрительница Москвы 24, видно, что лед совсем растрескался. Однако это не помешало мужчине закинуть удочку, сидя далеко за пределами берега.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.