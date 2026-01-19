Новости мира: 2 скоростных поезда сошли с рельсов на юге Испании

На юге Испании сошли с рельсов 2 скоростных поезда. По последним данным, в результате крушения погиб 21 человек. Инцидент произошел в городе Адамуз провинции Кордова. Всего в составах могли находиться до 400 пассажиров.

В Чили от мощных лесных пожаров погибли по меньшей мере 16 человек. Огонь охватил южные области страны. Очаги возгорания возникли на фоне сухой и жаркой погоды. В связи с ситуацией введено чрезвычайное положение.

