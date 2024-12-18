Река Херота вышла из берегов в Сочи

В Сочи из-за сильного шторма из берегов вышла река Херота, буквально под воду ушли некоторые улицы города, а также дороги в Адлере. Море заливает дворы домов на первой линии. Затоплены подъезды нескольких домов.

В горных районах пострадало несколько сел. В Бестужевском оползень разрушил пять частных домов. Всего в Сочи сошло 13 оползней. Мэр Сочи Андрей прошунин объявил режимы локальных ЧС в пострадавших районах.

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