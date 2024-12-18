Захарова заверила, что организаторы убийства генерала Кириллова будут наказаны

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Россия уверена, что все организаторы и исполнители убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова понесут наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"А всем кураторам киевского режима, русофобам всех мастей мы отвечаем всей страной, всем народом – не запугаете, мы отстаиваем правду", – цитирует ее РИА Новости.

По словам дипломата, РФ планирует поднять эту тему в ходе заседания Совбеза ООН, которое пройдет 20 декабря.

Кроме того, главными выгодополучателями от совершенного теракта Захарова назвала англосаксов, а киевский режим, по ее мнению, является инструментом.

"Мы видим, что киевский режим взял на себя ответственность в очередной раз за новый теракт. Все эти СБУшные шестерки, бесноватый киевский режим, это все инструментарий, управляется все англосаксами", – сказала представитель МИД РФ.

Как она отметила, Россия осознает цели убийства Кириллова, который мешал Западу заниматься темой химического оружия. Захарова объяснила, что Москва понимает истинные цели и причины теракта против российского генерала, поскольку на площадках международных организаций начинают звучать вопросы о реанимации такого оружия.

Утром 17 декабря у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Следователями было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов.

СМИ предполагали, что к произошедшему причастны спецслужбы Украины. При этом уже 18 декабря стало известно о задержании 29-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в совершении теракта.

Злоумышленник признался, что приехал в Москву по заданию спецслужб Украины. Он также объяснил, что совершил теракт из-за обещанных ему спецслужбами Украины 100 тысяч долларов, а также паспорта одной из европейских стран.

