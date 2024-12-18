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18 декабря, 07:15

Происшествия

Родным убитого генерал-лейтенанта Кириллова выразили соболезнования в МО РФ

Родным убитого генерал-лейтенанта Кириллова выразили соболезнования в МО РФ

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Минобороны России выразило соболезнование родным и близким начальника войск РХБЗ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в связи с его гибелью. В ведомстве отметили, что Кирилов был не только выдающимся военачальником, но также был известен как ученый и рационализатор, чья работа помогла оптимизировать процессы, улучшить эффективность операций и внедрить передовые решения в российской армии.

Тем временем реакция на события в Москве продолжает поступать из разных стран. Так, лидеры Никарагуа осудили убийство Кириллова и его помощника, назвав это акцией "украинского террористического фашизма". Госдеп США и Пентагон, в свою очередь, заявили о непричастности Штатов к убийству российского офицера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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