В Кемеровской области коровы напали на бабушку с внуками

В городе Мыски Кемеровской области коровы напали на бабушку и двух ее внуков. Младший ребенок попал в больницу.

Видео ЧП разместили в соцсетях. На кадрах видно, как женщину окружили три коровы, и одна из них бьет ее копытом и пытается забодать. Женщине стараются помочь прохожие, в ответ животное нападает и на них.

Как заявили в администрации города, коровы появляются на улицах каждую весну. Однако прежде от них доставалось только клумбам и молодым деревьям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.