Ротвейлеры загрызли 10-летнюю девочку в Крыму

11:49
Фото: СК России по Республике Крым и городу Севастополю
Следователи возбудили уголовное дело после гибели 10-летней девочки в результате нападения собак в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.
По данным правоохранителей, девочки 10 и 14 лет гостили у деда на майских праздниках в поселке Советском. Известно, что мужчина содержал во дворе частного дома двух собак породы ротвейлер. 10 мая он выпустил животных из вольера.
В тот день 10-летняя девочка вышла во двор дома, а собаки напали на нее. Пострадавшую с тяжелыми рваными ранами доставили в медучреждение. Вечером того же дня она скончалась во время операции.
В рамках уголовного дела следователи дадут оценку содержанию животных и мерам безопасности, которые принимает владелец собак. Кроме того, вместе с ветеринарами будет решаться вопрос дальнейшей судьбы питомцев.
"По указанию руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева инициирована подготовка писем в адрес глав муниципальных образований о проверке совместно с уполномоченными ведомствами владельцев опасных пород собак, проявлении законодательной инициативы на предмет упорядочения их содержания в домашних условиях и привлечения к ответственности", – говорится в сообщении.
Региональная прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела. Ведомство также организовало проверку.
Ранее сообщалось, что овчарка напала на 12-летнюю девочку в Сочи. По предварительным данным, ребенок перелез через забор на закрытую территорию, где находились щенки. Напавшая на девочку собака причинила той травмы, несовместимые с жизнью.
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