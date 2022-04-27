Тренер по шахматам рассказал о погибшей после нападения собаки девочке в Сочи

Фото: saratovchess.ru

Тренер Саратовской шахматной федерации Павел Лобач рассказал о погибшей девочке Полине Куниковой. По его словам, ребенок готовился к турниру с другим тренером.

"Еще до пандемии, четыре года назад, Полина стала чемпионкой области, потом коронавирус внес свои коррективы – мы смогли провести за это время только один турнир, и там Полина уже не выиграла. В Сочи она поехала с мамой. Сам я уже прибыл в Лоо", – рассказал Лобач RT.

Ранее сообщалось, что в Сочи погибла 12-летняя девочка после нападения на нее собаки. По предварительным данным, ребенок перелез через забор на закрытую территорию. Прокуратура Лазаревского района организовала проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.

Федерация шахмат России в связи с трагической гибелью участницы первенства России по шахматам ФШР объявила о досрочном прекращении детских первенств РФ по шахматам в Лоо.

