Сахарный завод на окраине села Теткино Курской области попал под обстрел

Власти Курской области сообщили о новых обстрелах. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что на этот раз под огонь попал сахарный завод на окраине поселка Теткино. Никто не пострадал. Огневые точки подавили российские военные и пограничники.

Тем временем в приграничном поселке Алексеевка полностью восстановили связь, газо- и электроснабжение после другого обстрела. Тогда пострадали также школа и три частных дома. В данный момент там работают аварийные бригады. Закончить ремонт планируют до конца недели.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

