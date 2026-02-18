Новости регионов: задержана министр культуры Башкирии Шафикова

Министр культуры Башкирии Амина Шафикова задержана, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей. Предварительно, в доме министра прошли обыски. Детали и основания действий уточняются. В Минкульте Башкирии пока не комментируют ситуацию.



Пожар произошел в Санкт-Петербурге на Уральской улице. Предварительно, загорелось пустое здание. Крыша полностью выгорела, есть угроза обрушения. Очевидцы сообщают о густом черном дыме над зданием. На месте работают пожарные.

