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17 сентября, 12:30

Происшествия

Трое детей отравились парами хлора в фитнес-центре в подмосковном Сергиевом Посаде

Трое детей отравились парами хлора в фитнес-центре в подмосковном Сергиевом Посаде

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Трое детей отравились парами хлора в фитнес-центре в подмосковном Сергиевом Посаде. По информации прокуратуры Московской области, все они занимались в детском бассейне. Школьников госпитализировали с ингаляционным отравлением. По предварительным данным, все произошло из-за неисправности насосного оборудования. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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