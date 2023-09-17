Трое детей отравились парами хлора в фитнес-центре в подмосковном Сергиевом Посаде. По информации прокуратуры Московской области, все они занимались в детском бассейне. Школьников госпитализировали с ингаляционным отравлением. По предварительным данным, все произошло из-за неисправности насосного оборудования. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.