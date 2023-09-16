Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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16 сентября, 17:15

Происшествия

Появились новые подробности ДТП на Садовом кольце в Москве

Появились новые подробности ДТП на Садовом кольце в Москве

Движение на Садовой-Спасской улице затруднено из-за ДТП

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В Москве иномарка врезалась в сломавшийся автомобиль на Садовом кольце. Инцидент произошел в районе дома 1/2 по улице Садовой-Спасской.

Машина стояла на дороге с включенной аварийкой. Возле автомобиля стояли несколько человек, в числе которых был водитель поломавшегося авто. В результате ДТП он получил серьезные травмы. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело. Подробнее – в эфире "Москва 24".

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