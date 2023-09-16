Появились новые подробности ДТП на Садовом кольце в Москве

В Москве иномарка врезалась в сломавшийся автомобиль на Садовом кольце. Инцидент произошел в районе дома 1/2 по улице Садовой-Спасской.

Машина стояла на дороге с включенной аварийкой. Возле автомобиля стояли несколько человек, в числе которых был водитель поломавшегося авто. В результате ДТП он получил серьезные травмы. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело. Подробнее – в эфире "Москва 24".