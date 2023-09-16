16 сентября, 17:15Происшествия
Появились новые подробности ДТП на Садовом кольце в Москве
В Москве иномарка врезалась в сломавшийся автомобиль на Садовом кольце. Инцидент произошел в районе дома 1/2 по улице Садовой-Спасской.
Машина стояла на дороге с включенной аварийкой. Возле автомобиля стояли несколько человек, в числе которых был водитель поломавшегося авто. В результате ДТП он получил серьезные травмы. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Следователи возбудили уголовное дело. Подробнее – в эфире "Москва 24".