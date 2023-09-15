Очередное нападение акулы на туриста не повлияло на спрос на туры в Египет

Фото: depositphotos/izanbar

Очередное нападение акулы на человека не уменьшило спрос на поездки в Египет, аннуляций туров тоже нет. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу группы компаний "Слетать.ру".

Отмечается, что спрос на направление стабильный, Египет входит в тройку лидеров по объему продаж на первую половину осени. Об отсутствии случаев отмены туров в Египет также сообщили в компании "Интурист".

"Обстановка в Шарм-эль-Шейхе спокойная, все пляжи работают, продажи туров идут в обычном темпе", – уточнил туроператор.

При этом в компании отметили, что получают много вопросов от туристов и турагентств по поводу заградительных сеток от акул, установка которых в Шарм-эль-Шейхе невозможна, потому что может разрушить кораллы и негативно повлиять на подводный мир Красного моря.

В среду, 13 сентября, гражданка Египта пострадала в результате нападения акулы на побережье города Дахаб на Синайском полуострове. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь, ее состояние удалось стабилизировать.

В июне акула утащила купающегося туриста из России под воду на пляже курорта Хургада в Египте. По словам очевидцев, после трагедии пляж закрыли. Стало известно, что плавник, характерный для акул, у пляжа замечали последние несколько дней. Однако этому не придали значения, так как думали, что это дельфин.

Российских туристов призвали не купаться в море на курортах Египта