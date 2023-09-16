Движение на Садовой-Спасской улице восстановили после ДТП

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Движение на Садовой-Спасской улице восстановили после аварии, в которой водитель автомобиля наехал на пешеходов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Проезжая часть освобождена, движение восстановлено", – отмечается в сообщении.

ДТП с участием двух автомобилей и пешеходов произошло на Садоваой-Спасской улице в центре Москвы 16 сентября. В районе дома 1/2 водитель автомобиля сбил несколько человек, которые находились у другого остановившегося транспортного средства.

Поданным СМИ, Mercedes на большой скорости влетел в машину такси, которая стояла на аварийке. Пострадали два человека. У водителя такси открытая черепно-мозговая травма, он находится в состоянии клинической смерти.

Позже Следственный комитет России завел уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

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