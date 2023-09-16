Уголовное дело завели после ДТП на Садовом кольце в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следственный комитет России завел уголовное дело из-за аварии, произошедшей на Садовом кольце в центре Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале СУ СК РФ по столице.

По информации ведомства, дело завели по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Также в сообщении сказано, что пострадавшего уже доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

"Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия", – добавили в СК РФ.

Ранее ДТП с участием двух автомобилей и пешеходов произошло на Садоваой-Спасской улице в центре Москвы. Водитель автомобиля сбил несколько человек, которые находились у другого остановившегося транспортного средства. На месте работают оперативные службы города.

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