16 сентября, 16:18Происшествия
Уголовное дело завели после ДТП на Садовом кольце в Москве
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Следственный комитет России завел уголовное дело из-за аварии, произошедшей на Садовом кольце в центре Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале СУ СК РФ по столице.
По информации ведомства, дело завели по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
Также в сообщении сказано, что пострадавшего уже доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.
"Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия", – добавили в СК РФ.
Ранее ДТП с участием двух автомобилей и пешеходов произошло на Садоваой-Спасской улице в центре Москвы. Водитель автомобиля сбил несколько человек, которые находились у другого остановившегося транспортного средства. На месте работают оперативные службы города.
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