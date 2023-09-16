Движение на Садовой-Спасской улице затруднено из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

ДТП с участием двух автомобилей и пешеходов произошло на Садоваой-Спасской улице в центре Москвы, сообщается в пресс-службе Дептранса.

В районе дома. 1/2 водитель автомобиля сбил несколько человек, которые находились у другого остановившегося транспортного средства. На месте работают оперативные службы города.

Движение в районе происшествия затруднено, перекрыты третья, четвертая и пятая полосы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Поданным СМИ, Mercedes на большой скорости влетел в машину такси, которая стояла на аварийке. Пострадали два человека. У водителя такси открытая черепно-мозговая травма, он находится в состоянии клинической смерти. Сам виновник ДТП не пострадал и от помощи отказался.

До этого ДТП произошло на 1-й Тверской-Ямской улице. После столкновения автомобиль Mercedes перевернулся. Из-за аварии были временно перекрыты две полосы в сторону области и одна – в сторону центра.

Водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по 1-й Тверской-Ямской улице, не справился с управлением, наехал на мачту городского освещения и затем столкнулся с автомобилем такси Skoda, в салоне которого, помимо водителя, находились трое пассажиров.

По предварительным данным, 21-летний виновник аварии сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения.

В результате травмы различной степени тяжести получили пять человек: водители двух автомобилей, а также трое пассажиров такси. В отношении виновника аварии возбудили уголовное дело.

Устроивший аварию в центре Москвы водитель ехал со скоростью около 150 километров в час