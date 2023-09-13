В Ливии начали расследовать причины обрушения плотины в Дерне

Фото: телеграм-канал Readovka

Власти Ливии начали расследовать обстоятельства обрушения плотины около города Дерна, из-за которого увеличилось число жертв во время наводнения на северо-востоке страны. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на советника Палаты представителей (парламента) Ливии.

"По факту обрушения плотины в Дерне уже ведется расследование", – отметил он.

В воскресенье, 10 сентября, из-за проливных дождей, которые были вызваны пришедшим в Ливию циклоном "Даниэль", в ряде городов и населенных пунктов на востоке страны образовались паводки, наводнения.

В связи с произошедшим местные власти приняли решение закрыть аэропорты и морские порты, находящиеся в зоне бедствия. Также в городах, пострадавших от наводнений, был введен комендантский час.

Представители Минздрава Ливии предположили, что число жертв сильных ливней и наводнений возрастет до 10 тысяч человек.

Владимир Путин выразил соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнением и ураганом на северо-востоке страны. Президент попросил передать слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших. Глава РФ подчеркнул, что власти готовы оказать необходимое содействие.

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